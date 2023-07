Federica Pellegrini è incinta? Dopo la foto al mare col 'pancino' il gossip impazza

Tutti parlano di cicogna in arrivo per la Divina e il marito Matteo Giunta

La quasi 35enne al momento rimane in silenzio, ma un messaggio del 41enne parrebbe confermare…

La presunta gravidanza di Federica Pellegrini è sulla bocca di tutti. La Divina è incinta? Dopo la foto al mare col ‘pancino’ il gossip impazza ed è inarrestabile. Tutta colpa di uno scatto fatto a Ponza in cui la campionessa di nuoto quasi 35enne (compirà gli anni il prossimo 5 agosto) indossa un costume intero: il ventre, leggermente rigonfio, ha fatto subito gridare alla cicogna. Il bebè sarebbe in arrivo: per alcuni ci sono ormai pochi dubbi.

Federica rimane con la bocca cucita. Anche il marito 41enne, Matteo Giunta, suo ex allenatore, non fiata. Nelle storie della sportiva, però, spunta un indizio che sembrerebbe confermare la dolce attesa…

La Pellegrini fa vedere ai fan un messaggio lasciatole da Matteo. Giunta l’ha scritto su un foglio di carta assorbente e messo sotto la tazza della colazione. “Amori miei, buongiorno. Torno presto”, si legge. C’è chi pensa che "amori" al plurale sia riferito a Federica e i loro cani, i bulldog francesi che lei ha con sé da sempre. Altri sono convinti che, invece, sia per l’olimpionica e il bebè che arriverà.

La sportiva al momento rimane con la bocca cucita

La conferma, nel caso, non tarderà ad arrivare. Intanto i due si godono le loro vacanze nel mare delle isole pontine. Fede è raggiante. Essere madre non pareva essere tra le priorità. Recentemente, ospite di Che tempo che fa, a Fabio Fazio sui bambini aveva detto: “E’ una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua. E’ un po’ pesante, non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita. Però sembra quasi che se mai non venissero, non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono”. Ma tutto in un istante può cambiare.