Fedez ricompare a New York per Halloween: ecco da cosa si è travestito, foto

Il 35enne con alcuni amici, tra cui un noto imprenditore ‘playboy’, nella Grande Mela

E’ volato in America con un jet privato per i festeggiamenti di Halloween

Fedez ha trascorso Halloween a New York con alcuni amici.

Il rapper è ricomparso sui social qualche ora fa per condividere alcuni scatti realizzati durante i festeggiamenti nella Grande Mela, mostrando anche il travestimento, o meglio i travestimenti, scelti per l’occasione.

Il 35enne, che ufficialmente è single, ha scelto un costume da bebè e uno ispirato al film ‘Men in Black’, con tanto di bacchetta per cancellare la memoria dalla mente delle persone.

Accanto agli scatti, che lo mostrano in un appartamento e poi in giro per la città, ha scritto: “Halloween a New York”.

Tra gli amici del cantante originario di Rozzano in trasferta negli USA anche l’imprenditore già noto al mondo della cronaca rosa per i tanti flirt noti Tommy Chiabra.

Il gruppo sembra aver raggiunto ed essere tornato dall’America con un jet privato.

Nel frattempo in queste ore l’ormai ex moglie di Federico Lucia, ovvero Chiara Ferragni, ha trascorso la notte di Halloween con i figli Leone, 6 anni, e Vittoria, 3, per poi dirigersi il giorno dopo a Roma.

La scorsa settimana l’influencer Taylor Mega, che aveva raccontato di aver avuto un flirt con Fedez quando lui era ancora legato alla Ferragni, è tornata a sostenere che l’ex coppia d’oro dello showbiz italiano fosse una “coppia aperta”.

Lo aveva già dichiarato, ma dopo che la stessa Ferragni ha invece detto a ‘Striscia la Notizia’ che per quanto ne sapeva lei quella con Fedez non era una coppia aperta, la Mega è tornata sull’argomento.

Intervistata nel podcast ‘Gurulandia’ ha fatto sapere: “Ognuno dice quello che vuole dire, ognuno capisce ciò che vuole capire. Io se parlo è perché so delle cose. A Striscia ha negato (Chiara, ndr), cosa poteva dire? Secondo te poteva dire qualcosa di diverso?”.