Fiammetta Cicogna, conto alla rovescia per il parto gemellare: ha preso solo 11 chili. Ecco la sua dieta in gravidanza

Fiammetta Cicogna ha iniziato il conto alla rovescia per il suo parto gemellare. Presto avrà due dolcissime bebè dal compagno, il ricco imprenditore franco-svizzero Carl Hirschmann. Sul social mostra il suo pancione di nove mesi e svela di essere riuscita a prendere solo 11 chili in più grazie ai consigli di una sua amica, Sara Farnetti, specialista in medicina interna e metabolismo. Racconta la sua dieta in gravidanza.

Il parto gemellare è a un passo. Fiammetta Cicogna è felice di essere una mamma in forma, con solo 11 chili in più. Si lascia ammirare dai fan e scrive: “Bilancio 9 mesi di gravidanza gemellare: +11kg. Grazie alla mia amica Sara Farnetti con cui ho condiviso questi nove mesi di pancione, ho sempre mantenuto una dieta a basso indice insulinico, e non perché sono una psyco fissata col peso, ma perché FA BENE! Non ingrassi, il feto è più protetto, il travaglio più veloce (speriamo)”.

“Come direbbe Sara con parole semplici: “serve a evitare che le prostaglandine (quelle che inducono il parto ) non trovino recettori uterini a cui legarsi. Se si legano ai recettori per far contrarre utero il dolore del travaglio è più controllato e il parto più veloce” - aggiunge Fiammetta Cicogna - Soprattutto in questi ultimi giorni di attesa, anche se la voglia di zuccheri e carboidrati aumenta, cerco di mantenermi con proteine, grassi e verdure... Poi dopo mi premio”.

La 31enne conclude il post con un hashtag: #mammebellesane. Ora non rimane che attendere con la gioia nel cuore: le piccoline stanno per arrivare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/9/2019.