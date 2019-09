Fiammetta Cicogna è tornata a mostrarsi sul social dopo aver dato alla luce le sue bambine. La conduttrice italiana lo scorso 5 settembre ha partorito sull’isola di Ibiza, in Spagna, ed è diventata così mamma per la prima volta. Alle gemelle sono stati dati i nomi Gaia e Gioia, come ha rivelato il padre delle piccole annunciando la lieta novella.

Fiammetta, 31 anni, ha postato un’immagine che la ritrae con un abitino rosa seduta su una poltrona dello stesso colore. “Ton sur ton”, ha scritto accanto alla foto, scattata all’interno della struttura dove hanno visto la luce le piccole.

Qualche ora prima la Cicogna aveva condiviso con i suoi follower anche il primo scatto delle neonate. Lei, tornata in camera dopo il parto, appare sdraiata sul letto con le bimbe appoggiate sul petto, mentre il compagno, l’imprenditore franco-svizzero Carl Hirschmann, le schiocca un bacio sulla fronte. “Le tre cose più dolorose ma anche più belle della mia vita sono nate lo stesso giorno. Grazie Gaia, Gioia e Carl (il papà delle gemelle compie gli anni proprio il 5 settembre, ndr) per aver reso questo giorno così prezioso”, ha scritto accanto all’immagine.

Scritto da: il 10/9/2019.