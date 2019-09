La figlia di Anna Pettinelli, Carolina Russi, famosa al grande pubblico per aver partecipato alla seconda edizione di The Voice of Italy come cantante, svela a Spy cosa pensa del rapporto tra la madre e Stefano Macchi. La 26enne approva pienamente, nonostante la grande differenza d’età tra i due.

Anna Pettinelli ha 62 anni, Stefano Macchi 44. La figlia della famosa speaker radiofonica e conduttrice sulla madre e l’attore e doppiatore al settimanale dice: “Cosa saranno mai 18 anni di differenza? Lui con mia madre è meraviglioso e io, da casa, faccio il tifo per loro con il cuore in gola”. Li guarda entrambi a Temptation Island Vip.

“Quando mi hanno comunicato che avrebbero partecipato sono scoppiata a ridere. Pensavo fosse uno scherzo – spiega Carolina a proposito del reality – Prima di partire erano gasatissimi, ma ho come l’impressione che non abbiano preso in considerazione le possibili conseguenze”.

Di Stefano Macchi ha un’ottima considerazione: “E’ fantastico. E’ il primo fidanzato di mamma, dopo la separazione da papà, al quale mi sono legata. E’ presente, sensibile. E poi è troppo simpatico”.

La figlia di Anna Pettinelli spera che la madre esca con Stefano accanto dal programma, sa che lei, però, ha i suoi difetti: “Vuole avere sempre ragione. E poi ha il vizio di lamentarsi. Ripete, come un disco rotto, che è stanca. Poi, se passa un solo giorno a casa, impazzisce. E’ in grado di rifare i letti con me dentro”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/9/2019.