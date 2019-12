Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, lavora in tv più che altro per hobby. Il ragazzo, che oggi ha 37 anni, è stato ospite con la famosa mamma dell’ultima puntata di ‘Che tempo che fa’ e ha raccontato qual è in realtà il suo vero mestiere. Parlando nel programma televisivo di Raidue condotto da Fabio Fazio, Francesco ha spiegato: “Io sono rimasto un po’ fuori dal discorso televisivo. Quello di telecronista sportivo è un hobby. Il mio mestiere è un altro. E’ vero che faccio ‘Diretta Stadio’ (un programma in onda sul canale ‘7 Gold’, ndr), ma il mio mestiere è quello di un normalissimo commerciante di automobili”.

Il figlio della Parietti, il cui papà è il comico Franco Oppini, all’inizio degli anni 2000 sembrava però stare per entrare a far parte in maniera stabile del mondo televisivo italiano. Partecipò infatti come concorrente al reality show ‘La Fattoria’. Prese parte a quell’edizione del programma Mediaset, che all’epoca era condotto da Daria Bignardi e vide trionfare l’attore Denny Quinn, per un motivo ben preciso. Quale? I soldi. “L’ho fatto per un motivo molto semplice. Nel 2004 ero un ragazzo giovane e come tutti giovani avevo bisogno di soldi. L’ho fatto per un motivo economico, ho accettato semplicemente per quello”, ha aggiunto Francesco.

Oppini, nato nel 1982 a Torino, è noto anche al mondo della cronaca rosa. Fu infatti fidanzato per diversi anni con Alessia Fabiani, la showgirl, oggi quasi completamente scomparsa dalla tv (lavora però in teatro), che all’epoca era una delle letterine del popolare programma pomeridiano di Canale5 ‘Passaparola’, lo stesso show che ha lanciato la carriera di Ilary Blasi. E’ però cosa nota che tra sua madre Alba e la Fabiani non scorresse buon sangue.

