Si amano moltissimo. Coppia da 22 anni, sposati dal 2018, Filippa Lagerback e Daniele Bossari, insieme sulla cover di Chi, hanno superato molti ostacoli insieme. La depressione e le incomprensioni col conduttore 48enne hanno però messo a dura prova il sentimento della svedese. Al settimanale la 49enne spiega perché era pronta a chiudere la relazione con lui.

Depressione e incomprensioni: Filippa Lagerback spiega perché era pronta a chiudere la relazione con Daniele Bossari

“Lei è leggera, io no”, sottolinea Bossari. Provato anche al cancro, che lo ha colpito lo scorso anno e da cui è guarito, il presentatore è stato “inaccessibile” da depresso, parole sue. Filippa rivela: “Era un continuo di alti e bassi, è stato difficile. Non volendosi più aprire con me, c’erano incomprensioni, poco dialogo. Sono arrivata persino a dire: ‘Ma se il tuo problema sono io, sono pronta a tirarmi indietro nonostante il nostro amore’. Evidentemente non era così, adesso lo dico in poche parole, ma è stato... sì, è stato difficile”. Bossari, ascoltandola, commenta: “Che pesantezza che sono…”.

“Era un continuo di alti e bassi, è stato difficile”, ammette la svedese 49enne

La Lagerback riprende subito il marito e chiarisce: “No, non è vero. Vede, io sono stabile nella mia routine: mi sveglio felice, sono costante, sono positiva e pensavo di passargli questo messaggio. Non funziona così: ogni persona deve trovare la sua strada, la sua soluzione, la sua ragione. Quello è stato il periodo più difficile da affrontare. La malattia, invece... Devi trovarti alle 11 in ospedale, devi preparare quel tipo di cibo, ci sono le cure, si fa tutto. E il resto è amore”.

Nonostante tutto, si sono sempre ritrovati. Ora, pure a seguito della malattia, Daniele pensa al presente: “Dopo certe tempeste, fai fatica a programmare il futuro. Io sono concentrato sul presente senza spostarmi troppo in là nella linea temporale: voglio giusto capire la giornata, la settimana, il mese”. Filippa replica: “Allora siamo allineati: io sono sempre stata così, nel qui e ora. E non ho mai fatto grandi progetti”.

Filippa seguirà Fabio Fazio e Luciana Littizzetto su Nove

La Lagerback è contenta. Professionalmente seguirà Fabio Fazio su Nove. Daniele rimane saldo al suo fianco. I due sono genitori di Stella che il 24 luglio prossimo compirà 20 anni. E’ già una donna: sono orgogliosissimi del loro grande capolavoro.