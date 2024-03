''E' finita tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo'': 'Chi' sgancia la bomba e spiega anche quale sarebbe il motivo dell’addio

Il settimanale ne è certo: è rottura, la showgirl 47enne sarebbe di nuovo single

Nonostante i proclami d’amore via social e in tv, l’osteopata 41enne sarebbe già un ex

L’ultima volta insieme sui social è stata lo scorso fine gennaio: lui l’aveva raggiunta a Milano per brindare al suo compleanno. Pareva andasse tutto a meraviglia e invece non è così. Chi ne è certo e sgancia la bomba. “E’ finita tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo”, scrive. I due, stando al settimanale, si sarebbero detti addio. Il giornale spiega anche i motivi per cui si sarebbero lasciati.

L’amore è scoppiato prima della scorsa estate. Si sono conosciuti a una cena con amici in comune, Jonathan Kashanian è stato il loro Cupido. La liaison, nonostante fosse sussurrata da parecchi, è diventata ufficiale a novembre, prima con una paparazzata sempre su Chi e poi via social. I due sono usciti allo scoperto senza farsi troppi problemi.

“Come un tuono… Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare. Un uragano di luce, amore e vita. Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove... Un angelo biondo, un dono dal Cielo, uno spettacolo! Come ti dico sempre…'NA PALLA DE FOCO”, aveva scritto il medico parlando della svizzera. Lei aveva contraccambiato rispondendo emozionata.

Tutto pareva filare liscio e portare lontano. Eppure ora ci sarebbe stata la rottura. “E’ finita dopo alcuni mesi la relazione fra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo. La notizia è confermata a ‘Chi’ da fonti vicine alla coppia”, fa sapere il settimanale.

E ancora: “Di recente Michelle era andata in vacanza alle Maldive con le figlie e la sua manager senza il compagno e, nei giorni scorsi, ‘Chi’ l’ha immortalata in un agriturismo per un breve soggiorno di relax sempre con le figlie e la sua manager, nuovamente senza Carollo. Decisivi per l’addio la distanza, lui vive a Roma e lei a Milano, e la scelta di Michelle di dare priorità alle sue figlie”.

A inizio marzo proprio su Chi la Hunziker, quando le era stato chiesto di Carollo, aveva detto: “Sono in una fase delicata, con due bambine piccole, due matrimoni, un nipote, il lavoro. Ci sono tante cose, tanti equilibri emotivi, delicatezze, che una mamma deve considerare. Essendo un personaggio pubblico mi sono sempre comportata in maniera rispettosa: se i fotografi mi fanno le foto sorrido, alcuni li conosco da 27 anni e ho sempre voluto bene a chi fa questo lavoro. Ma non è un momento in cui mi voglio esporre”. Tra le righe lasciava intendere già moltissimo.