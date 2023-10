Simona Izzo non riesce a trattenersi, anche Alba Parietti ribatte alle affermazioni della 46enne

Mara Venier l’ascolta e le domanda: “Ma ti ha detto queste cose in italiano?”

Flavia Vento si accomoda nel salotto di Mara Venier. A Domenica In alla conduttrice e agli altri ospiti racconta l’apparizione della Madonna. La 46enne, che aveva già svelato tutto in un post su X, parla con enfasi dell’accaduto mistico. Simona Izzo, che l’ascolta, però, non riesce a trattenersi e le domanda ironica: “Ma avevi fatto colazione…?”. La situazione è tragicomica. Anche Alba Parietti è tagliente. La 46enne viene ‘sbertucciata’ in diretta tv.

''Ma avevi fatto colazione?'': Flavia Vento racconta l'apparizione della Madonna in tv, sbertucciata in diretta a 'Domenica In'

Flavia su X aveva scritto: “La Madonna mi è apparsa davanti la sorgente al Parco di Roma Golf Club. Era vestita di azzurro color cielo e portava 12 stelle sul capo. Mi ha detto che l’umanità ha bisogno solo di preghiera e che a breve Gesù tornerà”. Le sue parole le hanno fatto meritare un’ospitata della ‘zia’ su Rai Uno.

Simona Izzo non riesce a trattenersi, anche Alba Parietti ribatte alle affermazioni della 46enne

A Domenica In la Vento racconta: “Io ogni mattina vado a camminare in un parco da golf, in cui c’è una sorgente. Ho sempre sentito che in quel luogo c’è qualcosa che mi ricollega con la natura. Il 3 ottobre alle 7.30, proprio dove c’è la cascata, ho sentito un profumo di rose molto intenso. Ad un certo punto, nell’acqua, ho visto una luce fortissima. Ho chiuso gli occhi e ho visto una signora con un vestito color cielo, con dodici stelle che brillavano sopra il capo. Mi ha detto: ‘L’umanità ha bisogno di pregare, presto mio figlio tornerà’”.

La Izzo le domanda se abbia mangiato, facendole intendere di aver avuto le visioni per fame. Alba replica: “Alle 7.30? Troppo presto, non era la Marini”. Mara è basita e chiede: “Ma queste cose te le ha dette in italiano?”. Sorride per le battute degli altri astanti. Flavia è serissima, invece: “Sì, me le ha dette in italiano. Lei è un messaggio che Dio ha voluto dare a me”.

La showgirl rimane serissima

La Vento racconta che non è la prima volta che le capita: “Il 15 agosto ho fatto un video, sempre dove mi è apparsa la Madonna, un circolo solare mi seguiva”. La clip viene mostrata, quel che si vede pare solo un semplice riflesso di luce. “Sono cose che sono successe anche a Lourdes e a Medjugorje – continua la showgirl -. Io anni fa ho avuto esperienze simili di cui non ho mai parlato e se dovesse ricapitare non ne riparlerò. Soltanto questa volta invece ho deciso di raccontarlo, è un messaggio di preghiera e umanità di cui abbiamo bisogno in questo momento ricco di tragedie. C’è chi ci crede, chi no. Il mondo è vario”.

Mara Venier è interdetta

Immancabilmente si parla pure di extraterrestri, Flavia, famosa anche per i suoi cinguettii sugli UFO, afferma: “Sapete che di recente lo Stato americano ha fatto delle indagini perché sono stati trovati resti alieni?”. Mara Venier controbatte: “Sì, però la Madonna che ti parla… è una cosa diversa". “Sì è un evento bellissimo. C’è chi mi crede e chi no, è un messaggio che mi ha voluto dare la Madonna, un messaggio di amore e pace”, risponde la Vento.

Mara ride quando gli altri fanno battute taglienti

La Parietti interviene nuovamente e le chiede: “Perché la Madonna ha scelto proprio te per apparire?”. Flavia lo sa e spiega: “Io ero atea, sono diventata credente 15 anni fa. E’ stato un percorso molto profondo. Ora vado in Chiesa ogni domenica e sono casta da 10 anni. E’ una mia scelta”. La pubblicità è ‘salvifica’ per il pubblico a casa. Ma su X il tutto diventa in breve tempo virale.