Flora Canto esalta la sua pancetta post parto: 'Ce l'abbiamo tutte'

Flora Canto esalta fiera la sua pancetta post parto. “Ce l’abbiamo tutte”, sottolinea in un post accompagnato da alcune foto in cui la mostra senza alcuna preoccupazione ai fan. Le sue forme sono ancora morbide e la showgirl 38enne, che lo scorso 20 luglio ha partorito il suo secondogenito Niccolò, avuto dal compagno Enrico Brignano, 55 anni, chiarisce che è normale sia così.

E’ bella, sorridente, con il volto raggiante. Già mamma di Martina, nata nel 2017, Flora Canto è soddisfatta del suo fisico. “Mi state scrivendo in molte per sapere quanto tempo ci vuole per tornare in forma… - scrive nel suo post - Ma non solo…sappiate che ognuna di noi ha il suo personale tempo di recupero…prendetevelo! Solo il vostro corpo vi dirà cosa fare e quando farlo! Nessuna fretta…siete stanche e vulnerabili! Non siamo Wonder Woman, siamo umane e pertanto il post parto per ognuna di noi è soggettivo, doloroso e non sempre facile, si può dire senza vergogna”.

La Canto a testimonianza delle sue parole, condivide gli scatti in cui mostra la sua pancetta. E’ perfetta, ma ha ancora il ventre leggermente prominente per la gravidanza appena alle spalle. “Su Instagram siamo tutte belle e perfette ma ricordate che la pancetta ce l’abbiamo tutte, la stanchezza, il sonno, per alcune anche un po’ di depressione per lo sconvolgimento del nostro equilibrio! Tutto lecito e sacrosanto…”, spiega ancora.

E infine conclude: “Quindi mi raccomando non fatevi prendere dall’ansia e dalla fretta, ascoltate voi stesse ed il resto verrà da solo.. piano piano. Buona maternità a tutte”. Lei se la gode: si sente favolosa così com’è.

Scritto da: La Redazione il 2/8/2021.