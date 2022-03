Francesca Barra e Claudio Santamaria prima volta a Roma con la figlia: foto

Francesca Barra e Claudio Santamaria si sono regalati la loro prima volta a Roma con la figlia Atena. La giornalista, scrittrice e opinionista 43enne e l’attore 47enne hanno regalato un ‘battesimo’ nella Città Eterna, dove è nato il papà, alla loro piccola, venuta al mondo il 2 febbraio scorso, lo rivelano sul social, condividendo una foto dolcissima a tre: è la prima.

“Il battesimo romano di Atena che scopre la città paterna (e un po’ mia visto che ho abitato qui quasi la metà dei miei anni)”, scrive la bionda. Le sue parole sono accompagnate da uno scatto che immortala lei e il marito insieme alla piccola.

L’immagine è stata realizzata da Alberto Matano, popolarissimo conduttore de La vita in diretta ed ex volto del Tg1. La Barra lo tagga nel post: è molto legata al giornalista 49enne, da cui va spesso ospite in studio su Rai Uno.

Atena, nome scelto, come rivelato dalla madre, “perché Atena teneva alla giustizia e alla lealtà e provava ripugnanza per ogni azione crudele”, è la quarta figlia della Barra. Sposata dal 2005 al 2016 con Marcello Molfino, Francesca ha avuto tre figli da lui: Renato, Emma Angelina e Greta. Anche Santamaria ha una figlia di 14 anni, Emma, nata dalla relazione con Delfina Delettrez-Fendi. La bambina è nata a Milano, dove i due vivono da tempo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/3/2022.