Francesca De André, 29 anni, ha vissuto un momento di profonda crisi nella Casa del "Grande Fratello 16". La ragazza mentre si stava truccando si è lasciata ancora una volta andare alla disperazione e, sfogandosi con Erica, ha detto di sentirsi un mostro e di volersi spegnere per non pensare.

In piena crisi Francesca De André, piangendo, ha detto: "Sono un mostro. Che vita di m*rda. Depressione totale. Mi sento un mostro. Mi odio. Mi guardo e dico: 'Mamma mia che brutta che sei'. Mi vorrei spegnere completamente. Non voglio pensare. Mi sono rotta le palle". La gieffina se l'è presa anche con Gennaro: "Prima dice di uscire in giardino, poi mi giro ed è sparito. Vieni o non vieni a prendermi. Sai che per me le vie di mezzo non esistono".

Francesca De André, in realtà, è ancora in crisi per l'ormai ex fidanzato Giorgio Tambellini. Durante il momento di sconforto, infatti, ha aggiunto: "Non mi manca. Come fa a mancarmi una persona che si è comportata così? Mi sento io una cretina ad aver valutato diversamente, mi sento in difetto. Non ho voglia di star sveglia".

