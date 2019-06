Francesca De Andrè e Gennaro Lillio al GF regalano un colpo di scena degno delle migliori soap opera. Dopo aver litigato furiosamente, essersi insultati pesantemente e aver rischiato di arrivare persino alle mani, ecco la pace. Vanno a dormire nella stessa stanza senza rivolgersi la parola, da separati in casa, al risveglio, però, sono nello stesso lettone, appassionati, al punto che arriva anche il bacio.

Hanno mantenuto le distanze per tutta la giornata ieri, stamani qualcosa deve essere cambiato. Il risveglio al bacio al GF, con gli sguardi persi e il volto ancora assonnato di Francesca De Andrè e Gennaro Lillio racconta un’altra storia. Hanno fatto pace.

La situazione è cambiata, durante la notte, che mai come in questo caso ha portato consiglio a entrambi, quando la diretta del GF si interrompe, dalle 2 in poi, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio devono essersi chiariti. Difficile capire come lo abbiano fatto viste le offese che si sono gridati in faccia durante la lite.

VIDEO

La rottura pareva totale e senza via d’uscita. I due si erano lasciati andare a lunghi sfoghi con tutti gli altri inquilini in cui la contrapposizione sembrava netta. La 29enne voleva addirittura andarsene dal reality a un passo dalla finale. Non è così.

Il risveglio è all’insegna di coccole e risate. La pace è sugellata. L’apice viene raggiunto da una serie di baci appassionati che i due si scambiano nascosti da un cuscino. “Non ti ribellare”, sussurra la De Andrè al napoletano, dolcissima e ammiccante. Stavolta le sarà impossibile negare il bacio con il 28enne se Barbara D'Urso le domanderà se c'è stato o meno nuovamente...