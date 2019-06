Francesca De André torna sui social dopo il 'Grande Fratello 16': 'Non ho passato solo cose belle, so di non essere stata leggera ma sicuramente sono stata vera'

Dopo il 'Grande Fratello 16' Francesca De André torna sui social

'Era un reality e reale sono stata', scrive la ragazza in un post

Francesca De André, 29 anni, dopo la partecipazione al "Grande Fratello 16" torna sui social e tira le somme della sua esperienza nella Casa più spiata d'Italia. Torna sui social Francesca De André e ringrazia quanti l'hanno sostenuta durante il suo percorso al "Grande Fratello 16". La ragazza parla anche di quello che ha provato e delle emozioni vissute. La sua permanenza nel reality ha sicuramente lasciato il segno: dal rapporto con Gennaro Lillio alla scoperta del tradimento del fidanzato Giorgio Tambellini. "Eccoci qua...! Sono tornata - scrive Francesca De André sui social - avrei milioni di cose da dire, scrivere...ma avrò modo di farlo con un po’ di tempo..per ora parto solo col ringraziare di vero cuore tutti coloro che mi hanno capita, sostenuta, compresa, supportata e amata". "Non ho passato solo cose belle come sapete e so di non essere stata 'leggera' ma, il tutto gli stati d’animo che ho attraversato (e direi che l’arcobaleno emotivo l’ho toccato a 360 gradi e agli estremi) di una cosa non si può dire io contrario: nel bene e nel male sono stata VERA. Era un reality? E reale sono stata", aggiunge al nipote di Fabrizio De André. VIDEO







Le news, le foto e i video di Gossip.it GRATIS sul tuo smartphone Android o sul tuo iPhone/iPad : scarica ora l'app!

Commenti

Per commentare è necessario registrarsi, una volta sola, alla piattaforma Disqus tramite e-mail o profilo social (Facebook, Twitter o Google). Se non è confermato l'indirizzo mail, il commento resterà in attesa di approvazione.

Inserendo un commento, l'utente dichiara di aver letto, compreso e accettato il .

Abilita il javascript per visualizzare i commenti. Powered by Disqus.