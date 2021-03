Francesca Michielin a poche ore da Sanremo dimezza la lunghezza dei capelli: ecco perché

Francesca Michielin a poche ore dal debutto a Sanremo 2021 in coppia con Fedez con il brano “Chiamani per nome” dimezza la lunghezza dei capelli e stupisce tutti sul palco dell’Ariston con il suo nuovo look. Aveva la chioma lunghissima per tutta la durata delle prove generali e delle interviste con la stampa, poi però stravolge la sua immagine e opta per un caschetto cortissimo. A Radio 2 confessa perché ha deciso di tagliare.

Immediatamente dopo l’esibizione al festival Francesca Michielin in una breve conversazione in diretta radio con Gino Castaldo, Andrea Delogu e Ema Stokholma rivela il motivo per cui ha voluto darci un taglio. "L’ho fatto per donarli alle donne che li hanno persi. Ho deciso di fare questa cosa perché ero diventata Pocahontas. Nuova vita!”, rivela.

Il bel gesto della Michielin le regala una nuova immagine. Sul palco è deliziosa con l’outfit firmato da Miu Miu e il caschetto sleek pettinato con la riga di lato e gel le dona molta più personalità.

Geometrico, portato dietro le orecchie, mette in risalto gli occhi da cerbiatta della cantante appena 26enne e il suo make up perfetto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/3/2021.