Nessuna paura per Lenticchio: il 34enne romano disposto a tutto pur di cambiare colore degli occhi

“Ci sono dei rischi altissimi… Tra qualche giorno saprò dirvi come è andato”

Era il suo sogno. Quale? Avere gli occhi chiari. Francesco Chiofalo stamane si è sottoposto all’ennesima operazione di chirurgia estetica. Come aveva annunciato, lo fa per cambiare colore ai suoi occhi. Sul social mostra le impressionanti immagini sotto i ferri. “Dicono che sia l’intervento di chirurgia plastica più pericoloso al mondo”, sottolinea nel post che accompagna il suo reel su Instagram.

''Dicono sia l'intervento di chirurgia plastica più pericoloso del mondo'': Francesco Chiofalo mostra le impressionanti immagini sotto ai ferri

Nessuna paura per Lenticchio. Il 34enne romano, ex volto di Temptation Island e La Pupa e il Secchione, personal trainer, scrive: “Oggi mi sottopongo all’intervento di cambio di colore agli occhi. Dicono che sia l’intervento di chirurgia plastica più pericoloso al mondo… Dicono che ci sono dei rischi altissimi… Tra qualche giorno saprò dirvi come è andato”.

Nessuna paura per Lenticchio: il 34enne disposto a tutto pur di cambiare colore degli occhi

Fidanzato con Drusilla Gucci, Chiofalo ha da sempre condiviso sul social sia i suoi ritocchini che anche le operazioni rischiose fatte per la salute, come quella di rimozione del tumore benigno in testa. Anche stavolta, quasi fosse un diario quotidiano, aggiorna i follower su ogni piccolo passo che compie.

Il romano si fa vedere durante l'intervento

Ha scelto di sottoporsi alla “cheratopigmentazione”, nonostante il rischio di insorgenza, come effetto indesiderato e secondario, del glaucoma pigmentario, una patologia che potrebbe portare alla cecità. “So che vi sembrerà folle… in parte sembra folle anche a me. Tra qualche giorno qua a Roma mi sottopongo all’intervento di cambio colore agli occhi. Ho già dato l’anticipo e prenotata la data dell’intervento ed è tra pochissimi giorni”, aveva spiegato. “So che verrò sommerso di critiche, ma ho deciso di dirlo perché tanto è una cosa piuttosto evidente, per cui come facevo a non dirlo? Non ci vedo niente di male, non vedo quale sia la differenza tra il cambio colore agli occhi e un altro intervento di chirurgia plastica”, aveva aggiunto Chiofalo.

“Ci sono dei rischi altissimi… tra qualche giorno saprò dirvi come è andato”, fa sapere il personal trainer

Poi Francesco aveva concluso: “E’ una cosa che ho sempre voluto fare, è una cosa che ho sempre sognato. So che può sembrare una cosa stupida, sono consapevole che verrò sommerso di critiche, ma io ho sempre sognato di avere gli occhi chiari. Tutta la parte della famiglia di mia madre ha gli occhi chiari, io non ce li ho. E’ una cosa che mi ha sempre fatto soffrire, ora posso coronare un mio piccolo sogno”. Detto, fatto. Non rimane di attendere il risultato finale.