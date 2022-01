Francesco Chiofalo piange disperato: 'Dolore indescrivibile’

Francesco Chiofalo è distrutto dal dolore per la scomparsa del suo amato animale domestico, una maialina che aveva chiamato Polpetta. La cucciola stava male ormai da tempo, ma la sua morte ha comunque sconvolto il 33enne, ex protagonista di ‘Temptation Island’. In un video social in cui appare con le lacrime agli occhi il personal trainer ha spiegato: “Oggi è uno dei giorni più brutti della mia vita. Questa mattina è morta la mia maialina polpetta. L’ho presa malissimo nonostante stesse male e in fin di vita ormai da tempo. Mi affiorano nella mente tutti i bei momenti passati insieme a lei. Provo un dolore indescrivibile, come avessi perso un familiare, come se fosse andata via per sempre una parte di me che non tornerà più”.

Pubblicando altre immagini di Polpetta, adottata nel 2020, Chiofalo ha scritto in un post: “Ti ho visto crescere dai primi giorni della tua vita…sei stata sempre vicino a me nei momenti belli e specialmente in quelli bui…ne abbiamo passate tante insieme…e anche se oggi non sei più qui con me è come se lo fossi perché sei nel mio cuore e nei mie ricordi… Rimarrai sempre la mia polpetta rosa”.

A provare grande dolore per la scomparsa di Polpetta è anche Drusilla Gucci, la 26enne ex concorrente dell’Isola dei Famosi (e pronipote di Guccio Gucci, fondatore dell’omonima casa di moda) che sta vivendo dallo scorso anno una relazione con Chiofalo. Drusilla ha scritto in una Story: “Sei la prima maialina con cui ho fatto amicizia, mi mancherai”.

Scritto da: la Redazione il 22/1/2022.