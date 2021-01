Francesco Chiofalo ha rifatto il naso: eccolo dopo l'intervento

Francesco Chiofalo a Istanbul, in Turchia, dove è volato per un nuovo ritocchino al volto, si è rifatto il naso. Nelle sue IG Stories si fa vedere dai fan dopo l’intervento di rinoplastica a cui si è sottoposto.

“Tutto ok, sto bene. L’operazione è andata benissimo - dice l’ex volto di Temptation Island - I dottori sono stati bravissimi". "So che non sembro il ritratto della felicità, ma sono felicissimo perché finalmente mi sono levato quel naso che ormai da anni vedevo enorme”, spiega ancora il romano.

Lenticchio, 32 anni, stavolta ha deciso di andare sotto i ferri senza avere la fidanzata Antonella Fiordelisi accanto: la ragazza è rimasta in Italia per un impegno di lavoro. Chiofalo è contento e, nonostante sia ancora tutto bendato, aggiunge: “Ogni volta che mi guardavo allo specchio io riuscivo a vedere solo questo naso gigante in mezzo alla mia faccia… Immagino che molti di voi non reputavano il mio naso enorme, ma vi assicuro che io lo vedevo gigante e non vedevo l’ora di fare questa operazione da tanto tempo. Non vedo l’ora di vedere la mia faccia, che poi il naso cambia completamente la conformazione del viso e sto scalpitando per vedermi con il mio nuovo naso e togliermi le bende”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/1/2021.