Francesco Chiofalo in Turchia per un intervento estetico: 'Sarò sfigurato'

Francesco Chiofalo nonostante l’emergenza Covid è volato in Turchia per un intervento estetico. Il 31enne romano lo annuncia sul social e rivela: “Sarò sfigurato”.

“Sono qui a Istanbul perché mi dovrò sottoporre a un intervento di chirurgia estetica al volto. Purtroppo è un intervento piuttosto invasivo, infatti avrò il volto sfigurato dopo l’operazione per parecchio tempo. Salutate la mia faccia perché non la rivedrete più così”, dice Lenticchio ai follower nelle sue IG Stories.

Chiofalo poi aggiunge: “Non vi nascondo che adesso che mancano poche ore a questo intervento, che volevo fare da tantissimo tempo, un po’ me la sto facendo sotto, sono sincero, perché come ho detto è invasivo, poi è lungo e sul volto. Lo voglio fare perché penso che la chirurgia estetica serva proprio a questo, a farci sentire meglio con noi stessi. Questa cosa che vado a correggere penso sia una cosa che mi faccia sentire meglio con me stesso”.

Non svela ancora cosa andrà a correggere e ne spiega la ragione: “Non voglio ancora entrare nello specifico su che tipo di operazione vado a fare, non perché non voglio dirlo, perché poi sarà piuttosto evidente dato che è sul volto, ma perché mi voglio operare in pace senza eccessive polemiche o gente che mi scrive con insulti e quant’altro. Tutto qui: lo vedrete”.

L’ex concorrente di Temptation Island però precisa: “Non penso che mi farò vedere nelle storie con il volto sfigurato, perché sinceramente è una cosa piuttosto brutta, dopo questa operazione si sta male. Non lo so: valuterò se mi sento a mio agio o meno”. E infine conclude: “Chi si chiedesse perché sono venuto qui in Turchia, perché qui sono i numeri uno al mondo a fare questo tipo di intervento, soprattutto la clinica a cui mi sono rivolto”.

Chiofalo sarà operato in una delle sedi della Esterworld, Gruppo Chirurgia Plastica ed Estetica all’avanguardia che combina la tecnologia e una squadra di professionisti super qualificata per interventi di chirurgia plastica ed estetica e obesità.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/11/2020.