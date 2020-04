Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol: terapia di coppia per colpa del telefono

Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol hanno fatto terapia di coppia per risolvere i loro problemi coniugali, lo rivelano a Oggi. Tutta colpa del telefono. “Il difetto maggiore di Francesco? E’ perennemente al telefono per lavoro - racconta la bella brasiliana 38enne - A tavola mentre mangiamo, mentre stiamo coi i bambini, a San Valentino. L’unica cosa che fa è stare al telefono”.

E’ stata la dipendenza da smartphone di Francesco a portarli in terapia di coppia. I due, che insieme hanno avuto Leone, 5 anni, e Lavinia 4, genitori anche di Charlotte, figlia di Wilma, e Mia, figlia del produttore 39enne e di Alessia Marcuzzi, svelano le loro visite dalla psicologo in The Facchinettis, serie tv in cui raccontano le vicende del loro quotidiano in famiglia in onda su DPlay e in chiaro su Real Time a partire da domenica 19 aprile alle 21,30.

La terapia di coppia è uno dei momenti più intimi delle prime cinque puntate della serie. “Vorrei sdoganare questa pratica, vorrei che non fosse più vissuta come un tabù - spiega la Faissol - La cura delle emozioni è importante come il cardiologo. Quindi sono contenta di condividere anche questo nostro lato, perché i personaggi che fanno vedere solo le cose belle sono noiosi, è molto noioso vedere solo gente perfetta”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/4/2020.