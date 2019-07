Francesco Monte non esce ancora allo scoperto con la sua nuova fiamma, ma grazie ai gossip il popolo del web si accende. Lei è Isabella De Candia, 33 anni, modella italiana originaria di Molfetta, pugliese proprio come lui. Per molti lei è la nuova ‘Monica Bellucci’. Ma quelli che lo amavano con Giulia Salemi sono in disaccordo. Intanto la 26enne italo-persiana, che ancora soffre per l’addio con il 31enne, smette di seguirlo sul social.

Francesco Monte è stato avvistato con la nuova fiamma Isabella De Candia prima in Puglia e poi a Ibiza. L’occhio lungo degli addetti ai lavori ha subito capito che tra il fascinoso moro e la ragazza c’è del tenero. Sui social, però, tutti si scatenano: Monte per molti avrebbe iniziato la storia con Isa, così si fa chiamare dagli amici, mentre era ancora fidanzato con Giulia. Colpa di alcuni ‘like’ messi sul profilo della modella già prima, ora diventati molto più insistenti.

“I ‘mi piace’ a questa risalgono ad aprile e glieli metteva, senza che la seguisse! E da lì in poi hanno cominciato quasi a stalkerarsi!”, scrive una follower spietata.

I due non vogliono far trapelare alcun particolare della relazione e rimangono con la bocca cucita. Francesco Monte e la nuova fiamma Isabella De Candia, però, vivono una vera e propria fuga d’amore. I paparazzi sono sulle loro tracce. Saranno molto probabilmente una delle nuove coppie dell’estate 2019, con buona pace della Salemi, che i fan non smettono un attimo di coccolare e che è probabile sia ormai senza parole.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/7/2019.