Francesco Totti geloso della figlia Chanel fulmina un fan: ‘Lei è mia’

Francesco Totti è molto geloso della figlia Chanel. Con la moglie Ilary Blasi è subito sceso in campo quando la sua bambina è stata messa sulla copertina di Gente con in primo piano il lato b. Stavolta, però, non sono le paparazzate a farlo infuriare, ma le avances di un suo fan. Durante una diretta social con accanto la biondissima 13enne, l’ex capitano della Roma sbotta e replica a un follower che fa apprezzamenti inopportuni.

Il commendo audace di un ammiratore nei confronti di Chanel fa sbottare Francesco Totti. Un utente gli scrive: “Mi piace tua figlia”. La risposta è secca e perentoria. "Ti piace mia figlia? A Pietro te sfondo, non scherziamo Pietro!”, sottolinea con un mezzo sorriso lo sportivo 43enne.

Qualcuno gli domanda: “Davvero sei così geloso di tua figlia?”. Totti chiarisce ancora: “Sì, certo che sono geloso: lei è mia!”. E’ la sua piccola donna che vede sbocciare giorno dopo giorno. La secondogenita cresce a vista d’occhio. Presto sarà così anche per Isabel, l’ultima nata, che ora ha solo 4 anni.

Francesco Totti non ha mai nascosto la sua gelosia per Chanel. Anche ad aprile scorso, diurante un’altra diretta social in cui era in collegamento con Bobo Vieri, aveva sottolineato parlando della figlia: “A 12 anni (ne ha compiuti 13 il 13 maggio scorso) sembra già una 18enne, mi tocca legarla…”. E’ probabile che l’unico a non dargli alcun grattacapo sia Cristian, il primogenito di casa, che sta per compiere 15 anni.

