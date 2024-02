Francesco Totti e Noemi Bocchi per la prima volta sul red carpet insieme a Roma: la coppia in posa, fotografi impazziti

L’ex calciatore 47enne e la compagna 35enne alla prima del docufilm dedicato a Marcello Lippi

A piazza della Repubblica i due sorridono felici e sereni più che mai davanti agli obiettivi

Sono appena tornati da Dubai, dove lui è stato protagonista insieme a tante altre glorie del calcio dell’ennesimo torneo di padel, lo sport che ora sembra averlo preso completamente. Francesco Totti e Noemi Bocchi posano felici e sereni più che mai per la prima volta sul red carpet insieme a Roma. I fotografi, impazziti, scattano a più non posso. L’ex calciatore 47enne e la compagna 35enne non bucano la prima del docufilm dedicato a Marcello Lippi, “Adesso vinco io”.

Sono tantissimi i famosi che sfilano sul tappeto rosso del cinema The Space Moderno a piazza della Repubblica, nella Capitale. Sono accorsi personaggi dello showbiz e dello sport, tutti amici del mister che, dopo i tanti successi con la Juventus, ha portato la nazionale azzurra sul tetto del mondo, con la vittoria del Mondiale in Germania nel 2006. L’ex capitano giallorosso quell’anno, reduce da un grave infortunio con la maglia della Roma, grazie a un recupero miracoloso e a Lippi che ha creduto in lui, è riuscito a essere tra i protagonisti in campo, conquistando così la Coppa del Mondo con i suoi compagni.

Francesco non può mancare alla première e porta con sé la donna con cui ha ritrovato l’amore, la sua Noemi. Lui indossa un completo scuro con sotto una t-shirt in tono: ai piedi sneakers bianche. La Bocchi ha giacca e un pantalone black, sotto un top corto argento. Capelli biondi portati sciolti: è impressionante quanto ricordi Ilary Blasi.

Le vicende legate alla separazione dalla conduttrice 42enne non paiono proprio preoccupare Totti. I due si rivedranno in aula presto, la prossima udienza è prevista il 31 maggio. Lo scontro si sposta sull’addebito della fine del matrimonio, ossia chi ha tradito per primo, e sui conti. L’ex calciatore parlerà solo davanti al giudice. In pubblico, però, si tiene stretto Noemi e con lei guarda al suo futuro.