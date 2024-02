''Lasciatemi andare dalla psicologa in pace, è momento doloroso'': Chiara Ferragni braccata dalla troupe tv mentre va in terapia

Il giornalista di Pomeriggio 5 le fa alcune domande, la 36enne rompe il silenzio

Non c’è pace per Chiara Ferragni. Oltre alle sue oramai arcinote vicende giudiziarie ora anche la rottura con Fedez tiene banco. Braccata dalla troupe tv mentre va in terapia, la 36enne rompe il silenzio. “Lasciatemi andare dalla psicologa in pace!”, dice infastidita. Poi ammette: “E’ momento doloroso”.

Michel Dessì, inviato della trasmissione Pomeriggio 5, condotta da Myrta Merlino su Canale 5, l’aspetta imperterrito sotto un portone. Chiara scende dall’auto: look casual e giubbotto col cappuccio tirato su per ripararsi dalla pioggia che scende copiosa a Milano. Il giornalista la incalza con il microfono in mano, vuole una sua dichiarazione.

La Ferragni non desidera parlare: ci sono tante cose in ballo, soprattutto il benessere dei suoi figli, quelli avuti col rapper 34enne, Leone e Vittoria, rispettivamente 5 e 2 anni. “Non ho nulla da dire, mi spiace. Mi lasciate andare dalla psicologa in pace? Grazie…”, dice la fashion blogger. E’ stanca, stremata da un inizio anno da incubo.

Dessì non demorde. Le domanda: “Posso chiederle come sta?”. Chiara si blocca un istante prima di entrare nel portone dove si trova lo studio della sua terapista, alla fine cede. “E’ un momento doloroso”, ammette. Sembrerebbe confermate la crisi (insanabile?) col marito e la rottura. Non aggiunge altro, lapidaria, chiudendosi la porta dietro di sé.

Tutti si domandano cosa accadrà domenica 3 marzo, quando Chiara si siederà nel salotto di Fabio Fazio, quello di Che tempo che fa su Nove. Se finalmente parlerà dell'unione con Federico, che sarebbe malamente naufragata, o si limiterà a raccontare la sua verità sullo scandalo legato alla beneficenza sospetta.