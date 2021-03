Il fratello di Pierpaolo Pretelli papà: prima foto della fidanzata incinta di 4 mesi

Giulio Pretelli sarà papà. Il fratello di Pierpaolo Pretelli non sta nelle pelle per la gravidanza della fidanzata. Nelle sue IG Stories pubblica la prima foto in cui si vede Alessia Pellegrino che mostra il suo pancino. E’ incinta di 4 mesi.

L’ex velino 30enne, padre di Leo, avuto dall’ex compagna Ariadna Romero e che il prossimo 18 luglio compirà 4 anni, tra pochi mesi sarà zio. Nella casa il modello non ha nascosto le sue preoccupazioni per l’arrivo della cicogna.

I suo dubbi sono legati soprattutto all’età del fratello, 21 anni, e della sua ragazza, che spegnerà appena 20 candeline il prossimo 6 giugno. Giulio, tra l’altro, non ha ancora un lavoro stabile: Pier si è domandato come farà la coppia ad avere quella stabilità economica che serve per mandare avanti una famiglia senza problemi.

L’arrivo di un bambino rimane comunque una gioia e Giulio e Alessia sono davvero felici. Si sono messi insieme subito dopo che Pierpaolo era entrato nella Casa. Si sono conosciuti in un locale a Ponte Milvio a Roma, dove entrambi vivono, e da quel momento non si sono più lasciati. Hanno entusiasmo da vendere. Il fratello di Pretelli ha dovuto pure combattere contro i genitori, inizialmente non contenti della cicogna in volo così presto. Ora tutto sembra essersi appianato e i due guardano al futuro con ottimismo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/3/2021.