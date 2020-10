La gatta di Ilary Blasi ama tal punto i capi fashion della conduttrice che...

La gatta di Ilary Blasi ama a tal punto i capi fashion della bella conduttrice 39enne che porta i suoi cuccioli in un posto della casa ben preciso. Donna Paola prende uno dei micini e lo adagia nell’armadio della bionda. La moglie di Francesco Totti lo fa vedere a tutti i suoi fan sul social.

Ilary è pazza del suo ‘cucciolame’, come lo definisce lei stessa nelle sue IG Stories. I sei gattini partoriti da Donna Paola stanno benissimo e hanno una cuccia dove dormono beati, assistiti dalla mamma che li allatta premurosa. Non è tutto però.

VIDEO

La gatta della Blasi porta i micini per casa afferrandoli per la collottola, come sempre nelle loro prime settimane di vita, nel suo luogo sicuro: desidera che siano nascosti, al riparo da tutto e tutti. Per Donna Paola il luogo migliore è l’armadio di Ilary: ne posiziona uno dentro, in mezzo a tutti gli abiti della presentatrice Mediaset, al buio.

Tocca a Ilary Blasi recuperare uno dei cuccioli e riportarlo dagli altri fratellini. Adora letteralmente Paola e la sua prole, ma preferisce che i gattini stiano sereni e contenti fuori dal suo armadio e dai tantissimi capi fashion che possiede.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/10/2020.