Gennaro Lillio dopo il GF apre un centro sportivo. Il 28enne napoletano, modello e istruttore di fitness, lo annuncia sul social, per replicare a chi lo attacca dicendogli in malo modo di andare a lavorare.

Nelle sue IG Stories Gennaro Lillio mostra lo spazio dove sarà costruito il suo centro sportivo. Dopo il GF ha grandi progetti. “Volevo mostrarvi questo spazio di 650 metri quadrati: è enorme. Questo per rispondere a tante persone che mi dicono: ‘Vai a lavorare!’. Non ho mai dimenticato il mio lavoro”, spiega.

Poi parla del suo centro sportivo: “In questo spazio noi costruiremo un centro fitness, estetica, benessere. Ci sarà tutta una zona legata al dimagrimento. Stiamo partendo a breve con i lavori e avremo tanti progetti e tante belle cose da fare”. Gennaro Lillio è davvero fiero di quel che presto prenderà vita.

Il ragazzo poi, in un post torna sul suo rapporto con Francesca De Andrè, con cui, dopo il GF, va alla grande. In merito all’intimità tra di loro nella Casa, di cui in questi ultimi giorni si è molto parlato, in un post chiarisce: “Smentisco assolutamente chiunque dal riportare mie dichiarazioni circa il mio rapporto con Francesca De Andrè, in specie Dagospia, laddove viene detto che siamo stati insieme la settima settimana in Casa, poiché non corrisponde al vero, in quanto lo siamo stati dall’ultima settimana, come da me stesso dichiarato a Radio Italia Anni 60 nel corso di un’intervista in diretta. Smentisco di aver rilasciato ‘queste dichiarazioni’ a Dagospia e a qualunque altro organo di stampa!”.