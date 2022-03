Georgette Polizzi annuncia la nascita di Sole: dopo un difficile percorso di pma ecco com'è andato il parto

Georgette Polizzi e Davide Tresse sono finalmente genitori. La stilista 39enne, ex volto di Temptation Island, sul social annuncia la nascita di Sole. Dopo un difficile percorso di pma il parto, un cesareo programmato, è andato benissimo. La figlia è nata oggi, lunedì 21 marzo, alle 8,50 del mattino. Sul social arriva la prima foto della bebè insieme a mamma e papà.

“21 marzo, primo giorno dì primavera ore 8:50 il nostro miracolo Sole Tresse è venuto al mondo. I nostri cuori scoppiano di gioia”, scrive la 39enne al settimo cielo.

Ha atteso a lungo l’arrivo della piccola. Georgette, affetta da sclerosi multipla dal 2018, ha realizzato il sogno di diventare madre grazie a un percorso di procreazione medicalmente assistita. Alcuni problemi le hanno impedito di rimanere incinta in maniera naturale.

Per la Poilzzi è stato tutto molto complicato, a Oggi aveva raccontato che la sua infertilità non dipendeva dalla sclerosi multipla, ma da un intervento a cui si era sottoposta in passato. Poi però era arrivata la malattia, le cure e uno dei farmaci incompatibile con una gravidanza. “Quindi ho dovuto sospenderlo e aspettare un anno. Poi ho intrapreso una terapia a base di interferone che mi ha demolito”, aveva sottolineato la veneta al settimanale. Tutto questo non l’ha fatta rinunciare e alla fine è stata ripagata da questa gioia immensa.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/3/2022.