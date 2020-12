Al GF Vip si parla di 'pacchi', Gregoraci: 'Pierpaolo li batte tutti'. Ma...

Elisabetta Gregoraci è piccantissima nella notte. Al GF Vip si parla ancora una volta di ‘pacchi’, argomento già affrontato qualche tempo fa da Maria Teresa Ruta, che aveva confessato di aver stilato una sua personalissima classifica a riguardo. Le ‘misure’ intime di Pretelli per la showgirl 40enne sono da numero uno. Senza mezzi termini la calabrese si lascia andare e rivela: “Pierpaolo batte tutti”. L’ex velino 30enne si guadagna la medaglia d’oro nella Casa: la mora lo esalta.

Tutto nasce perché Andrea Zelletta si fa vedere davanti agli altri in slip. L’ex tronista dice di non avere un “trucco” come l’amico. “Io non c’ho le pal*e grosse, ma ho invece…”, sottolinea il pugliese. Elisabetta però lo stronca miseramente: “Niente di che“. E aggiunge: “Pierpaolo batte tutti”.

Il discorso sui ‘pacchi’ prosegue allegramente. “Pierpaolo ha un bel pacco”, sottolinea convinto Zelletta. Che aggiunge: “Però dipende dal prolungamento, se è elastico o meno, capisci?”. Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, in procinto di prendere sonno, ascoltano e ridono nella stanza arancione. La brasiliana si alza addirittura e si sporge verso il letto del modello 30enne quasi volesse controllare le ‘misure’ dei gioielli con i suoi occhi, peccato che Pier sia supino di spalle. Tutti si divertono, rendendosi conto delle loro parole.

Non sono le uniche però. Giulia Salemi nei giorni scorsi ha esaltato il ‘pacco’ di Tommaso Zorzi puntualizzando come l’influencer 25enne sia messo “bene” tutto sommato. Dopo tanti giorni nella Casa la mancanza di intimità, evidentemente, si fa sentire e il pensiero e lo sguardo cadono irrimediabilmente lì, dove non batte il sole…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/11/2020.