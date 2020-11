GF Vip, Signorini: 'Entrano 10 nuovi concorrenti'. Ecco quando

Alfonso Signorini a Casa Chi rivela succose novità sul GF Vip. Dopo l’ufficialità del prolungamento del reality show fino all’8 febbraio 2021, il conduttore svela: “Entrano 10 nuovi concorrenti”. Ecco quando i ‘vipponi’ faranno il loro ingresso nella Casa di Cinecittà.

Gli ingressi dei nuovi concorrenti del GF Vip chiaramente non avverranno tutti nella stessa puntata, ma via, via. Cristiano Malgioglio, alla sua seconda volta, proprio come è avvenuto per Giulia Salemi, varcherà la porta rossa da assoluta star lunedì 30 novembre. Poi lunedì 7 dicembre ci saranno ben cinque ingressi. I restanti quattro famosi faranno parte del cast da lunedì 14 dicembre.

Nessun nome, oltre a quelli di Malgy, è stato svelato. Signorini, però, fa sapere: “Sono previsti dieci nuovi ingressi. Cinque uomini e cinque donne che arrivano dai mondi più disparati, c’è chi arriva dallo sport, chi dall’intrattenimento televisivo, chi dai social e chi, anche, da Temptation Island”.

Poi sui vipponi già al reality e che stanno decidendo se rimanere o meno dice: “Certo che Elisabetta Gregoraci è combattuta, ma io credo che resterà. Lei è in bilico soprattutto perché è mamma e vede questa data, l'8 febbraio, lontanissima. E poi c'è di mezzo il Natale. Chi mi sembra molto determinato a restare è Tommaso Zorzi. Bene, la Casa ne ha bisogno perché è veloce, intelligente e crea le dinamiche. Chi invece vedo in crisi è Oppini, a me pare che soffra un po' la mancanza della fidanzata. Magari proprio Tommaso lo convincerà a restare".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/11/2020.