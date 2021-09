 Al GF Vip c'è una stanza per la privacy per gli uomini: ecco a cosa serve

Al GF Vip c’è una stanza della privacy ed è a uso particolare ed esclusivo dei maschi. La produzione quest’anno ha deciso di creare nella Casa una camera per gli uomini: ecco a cosa serve.

Nel corso di una cena i ‘vipponi’ rivelano la presenza della stanza della privacy per gli uomini e senza alcun filtro o tabù spiegano che è per l’autoerotismo. Manila Nazzaro parla con gli altri commensali intorno al tavolo e confida: “Il Grande Fratello dice di dare una stanza per la privacy agli uomini”. Francesca Cipriani, irresistibile e senza freni, ha la battuta pronta: “Dove Giucas può andare con Federica”.

Tutti si domandano chi sia questa misteriosa Federica, l’ex Pupa della tv lo svela subito: “Federica la mano amica…!”. Giucas Casella, in imbarazzo, fa finta di niente, ma le compagne d’avventura della bombastica bionda ridono a crepapelle.

Le donne non commentano molto sulla stanza della privacy, fatta apposta per gli uomini, anche se sul social moltissimi si scatenano e si chiedono il perché di questa scelta tutta al maschile, non rispettando la parità di genere.

C’è chi ricorda come nella scorsa edizione Andrea Zelletta avesse chiesto la medesima stanza al GF, senza essere accontentato. Pare che questa volta sia stato Alex Belli ha avanzare la proposta, accolta dal Big Brother. “Alex Belli ha chiesto una stanza dove masturbarsi e gli autori gliel’hanno concessa?”, scrive qualcuno ironizzando sulla questione.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/9/2021.