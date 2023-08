Gianluca Vacchi festeggia i 56 anni in Spagna con famiglia e amici: le immagini del party intimo

Spegne le candeline insieme alla compagna Sharon Fonseca, poi in discoteca con gli amici più cari

Per lui un dj set esplosivo in un locale a Marbella davanti a una folla incredibile

Gianluca Vacchi stavolta non celebra il compleanno in Sardegna, come accaduto spesso in passato. Mr. Enjoy festeggia i 56 anni in Spagna con famiglia e amici. Le immagini del party intimo le condivide la compagna, Sharon Fonseca, sul social.

L’imprenditore spegne le candeline con accanto la compagna 27enne, che il 20 ottobre 2020 l’ha reso padre di Blu Jerusalema. Sharon condivide alcuni scatti e brevi video che la immortalano con Gianluca davanti alla torta e scrive: “Celebrando la tua vita, oggi e per sempre. Buon compleanno”.

E’ la Fonseca a portare il dolce con le candeline accese a Vacchi, che felice la bacia sulle labbra. Per i due tanti momenti romantici, ma anche la tanto cara movida. Il bolognese e la modella venezuelana poi proseguono i festeggiamenti in un famoso locale di Marbella, dove stanno soggiornando. Gianluca è protagonista di un dj set davanti a una folla gigantesca, arrivata per ballare con la sua musica.

Insieme a Vacchi e a Sharon ci sono Raffaella Zardo, Domenico Zambelli, Delfina Pietri, tutti galvanizzati dall’atmosfera scatenata. La coppia è arrivata sulla Costa del Sol, nell’Andalusia meridionale, col jet privato. Con i due e la loro bambina, c'è pure tutto l’entourage di Gianluca, che poi, nella famosa disco, alza i calici ricolmi di champagne e brinda al compleanno del ‘boss’.