Gianluca Vacchi ufficializza: la sua nuova fidanzata è Sharon Fonseca. Finora i due, sempre insieme dallo scorso maggio, non avevano mai parlato apertamente del loro legame, anche se sui social stavano sempre insieme.

Ufficializza e si dice pazzo di lei. Gianluca Vacchi sul suo profilo condivide una foto in cui è con Sharon Fonseca. La fidanzata è avvinghiata all’imprenditore. “Incrociando le gambe e la nostra vita”, scrive lui in inglese, commettendo pure un erroraccio... La modella venezuelana 23enne, postando lo stesso scatto, sottolinea: “Il mio posto preferito sono le tue braccia”. Prima si limitava a chiamarlo 'best friend'...

Hanno allietato i tanti fan con balletti sexy, divertenti e divertiti. Gianluca Vacchi, però, esce definitivamente allo scoperto con la fidanzata Sharon Fonseca e ufficializza il rapporto sentimentale: ha trovato la sua anima gemella. Prima è stato a lungo legato a Giorgia Gabriele, ora stilista, e poi con Miss Colombia Ariadna Gutierrez.

Sharon è una modella venezuelana di soli 23 anni. Arrivata a Miami giovanissima, è proprio nella famosa località della Florida che ha conosciuto “Mr. Enjoy”. I due, subito dopo il colpo di fulmine, si sono trasferiti insieme prima a "L'Eremita", la tenuta di lusso che il manager ha a Bologna, poi in Sardegna per l’estate. La ragazza nella vita non si occupa solo di moda, è anche blogger e giornalista e co-founder di un negozio di gioielli di Miami chiamato Omkara. Sono 28 gli anni che la separano da Gianluca, che il 5 agosto ha compiuto 51 anni, ma questo sembra essere l’ultimo dei suoi problemi. Insieme sono felicissimi.