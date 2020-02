Gianmarco Onestini vince 'El Tiempo del Descuento' e presenta Adara Molinero in famiglia

Gianmarco Onestini trionfa: vince “El Tiempo del Descuento”, spin off spagnolo del Gran Hermano Vip, il GF Vip iberico. Il televoto lo elegge al primo posto con il 79% delle preferenze. Il fratello di Luca Onestini si gode il primo posto al reality vissuto ancora una volta con Adara Molinero accanto. Presenta la fidanzata, con cui ormai ha deciso di fare coppia fissa, ai genitori, in studio a tifare per lui. Vuole convivere con lei a Madrid.

La storia d’amore con Adara Molinero, iniziata al Gran Hermano, è proseguita a “El Tiempo del Descuento”. Poi la spagnola è stata eliminata. Gianmarco Onestini, in finale, ha la meglio su Kiko Jimenez e si porta a casa 30mila euro. I soldi glieli consegna Adara stessa che a sua volta lo scorso dicembre aveva trionfato al Gran Hermano Vip 7.

La Molinero, prima di riabbracciare Gianmarco, si presenta ai genitori del suo ragazzo appena 23enne. “Sono molto simpatici”, commenta. “E’ una ragazza molto bella, ma ci è piaciuta di più nella seconda parte, nella prima nostro figlio ha sofferto molto”, dicono i due.

Poi vanno in onda le clip che ripercorrono la storia d’amore della coppia. Gianmarco spiega: “Ogni volta che la vedevo pensavo: ‘E’ la donna che voglio’. Ora tutto è cambiato. Ora stiamo insieme ed è ciò che importa”.

Gianmarco trionfa, si gode il montepremi e si tiene stretta Adara. Gli mancano solo otto esami alla laurea. Vuole convivere con la modella a Madrid e tornare in Italia solo per finire gli studi. Farà avanti e indietro. “Quando sono arrivato in Spagna ero solo - sottolinea - ora ho una fidanzata, degli amici…”. Sta benissimo ed è felice.

