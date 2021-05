Gilles Rocca contro Tommaso Zorzi all'Isola: 'Che hai fatto nella vita? Hai solo follower...'

Gilles Rocca si scaglia contro Tommaso Zorzi all’Isola dei Famosi. L’attore si scontra con l’influencer 26enne che lo critica fortemente per aver attaccato Myrea colpevole agli occhi del romano di aver denunciato una combutta tra lui e gli altri naufraghi ‘Primitivi’ per farsi nominare e uscire così dal gioco. In Palapa volano parole grosse, il battibecco è accesissimo. “Che hai fatto nella vita? Hai solo follower”, dice il 38enne rivolgendosi con aggressività al 26enne.

Gilles vuole andarsene e poco dopo uscirà grazie al televoto, non si fermerà neppure a Playa Inboscada. Prima, però, accade di tutto. In Palapa Ilary Blasi riporta alla luce la denuncia di Myrea Stabile: la biondina ha smascherato gli altri ed è stata additata per questo.

Tommaso è d’accordo e attacca, Rocca interviene e dice la sua: “Tommaso, scusami, ma se al Grande Fratello Vip avessero detto delle cose non vere sulle nomination a te non avrebbe dato fastidio?”. Il vincitore dell’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, piccato e stufo dell’attore, controbatte: “Ma perché parli sempre del mio Grande Fratello? Ma lascia stare sempre il mio GF, è la tua Isola!”. “Che devo guardare? Hai fatto quello nella vita che devo guardare! Quello hai fatto nella vita!”, replica Gilles.

Gli animi si accendono. Zorzi si arrabbia e inalbera: “E perché tu cosa hai fatto nella vita, amore mio?! E dai su… allora? Adesso cinema… ma chi sei George Clooney? Meno male che ci sei te!”. Gilles Rocca controbatte: “Tu hai solo like e follower, che altro hai fatto? Io sono un attore, ho vinto il premio Massimo Troisi, ho lavorato con Sorrentino, vatti a documentare. Ho fatto tanti film importanti, documentari. Io vado avanti con le mani, tu con i follower e i like!”.

Rocca è un fiume in piena: “Io non ho bisogno dei follower come te, tutto quello che ho fatto è per il buco di cu*o che mi sono fatto da solo”. Zorzi inviperito alza gli occhi al cielo: “Gavimu George Clooney, il viagra del tubo catodico”. Non lo sopporta più e poco dopo, a domanda di Ilary, che entra in tackle a calmare gli animi, fa sapere: “Spero che esca subito, senza neppure il televoto”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/5/2021.