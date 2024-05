''Col matrimonio il rapporto diventa più complesso'': Stefano Accorsi parla dell’amore per Bianca Vitali e dei suoi quattro figli

L’attore 53enne si mette a nudo: in tv sarà “Marconi - L’uomo che a connesso il mondo”, su Rai1

Svela il primo incontro con la 33enne da cui ha avuto Lorenzo, 7 anni, e Alberto 3

Dal legame con l’ex Laetitia Casta, 45 anni, sono nati Orlando, 17 anni, e Athena 14

Stefano Accorsi è protagonista in tv, su Rai1, con Marconi - L’uomo che ha connesso il mondo. A Oggi l’attore racconta il personaggio interpretato e la gioia di essere nel progetto, ma non solo. Parla dell’amore per Bianca Vitali, conosciuta sul set della serie 1992. I due hanno 20 anni di differenza d’età. Il 53enne parla pure dei quattro figli. Dal legame con l’ex Laetitia Casta, 45 anni, sono nati Orlando, 17 anni, e Athena 14. La 33enne, sua moglie, l'ha reso padre di Lorenzo, 7 anni, e Alberto, 3. “Col matrimonio il rapporto diventa più complesso”, chiarisce.

Accorsi svela com’è nata la passione tra lui e Bianca. “Appena abbiamo cominciato a parlare, nelle pause dal set di 1992. Ridendo, ci rinfacciammo a vicenda la responsabilità del primo passo, ma sono stato io a chiederle di uscire. Se dovessi 'localizzare' quel momento, direi che successe in Sardegna: dovevamo girare qualche scena, ma pioveva sempre. E pensare che lei non voleva farlo 1992. E’ stata obbligata: un errore fatale, che pagherà per tutta la vita. Era a New York per un evento di moda. La sua agenzia firmò il contratto per lei, dovette tornare in anticipo”, racconta.

Quando gli si domanda cosa li tenga uniti, Stefano spiega: “Con Bianca abbiamo un approccio molto entusiasta alle cose. Cose semplici: dove passare il weekend, come trascorrere l'estate. Grazie a lei mi sento nato ieri. Vabbè facciamo l'altro ieri".

La Vitali, più giovane, “ci prova, ma per gioco”, a farlo sentire ‘più vecchio’: “A 33 anni hai voglia di uscire in modo diverso, di fare 'tardi, tardi', cosa che può succedere anche a me, ma non è la mia priorità".

I due si sono sposati nel 2015. "Col matrimonio il rapporto diventa più complesso. A parte che è stato un giorno incredibile, non pensavo potesse essere così emozionante. In Comune, A Borgonovo Val Tidone, mi sono commosso. Avevo la netta percezione che Bianca sarebbe stata sempre accanto a me, e che il suo sguardo avrei continuato a vederlo per tutta la vita. Prima non era così chiaro, Se ci pensi, quel rito davanti a persone che vengono a 'testimoniare' è assurdo. Eppure dà un significato più profondo, 'fissa' un sentimento”, precisa Accorsi.

Stefano Accorsi poi sui figli maggiori dice: “Orlando vive con noi, è contento, ben inserito, fissato con lo sport, spiritoso. Dice di voler fare il mio mestiere, ma è una vocazione che deve ancora manifestare". Athena vive con la madre a Parigi. "Ci vediamo spesso, viene lei in Italia, spostare tutti a Parigi è diventata un'impresa. Ha 14 anni e mezzo, ha un senso dello humour impareggiabile. Ogni tanto andiamo in conflitto: io la spingo a esplorare i suoi talenti, lei disegna benissimo, ma dice che è solo un passatempo. Io le rispondo che è pigra".