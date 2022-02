Il vincitore di Ballando 2020 Gilles Rocca tecnico di scena a Sanremo: 'Ecco perché lo faccio'

Gilles Rocca, nonostante ormai sia un volto tv, dopo la vittoria a Ballando con le stelle nel 2020 e, di seguito, la partecipazione da naufrago all’Isola dei Famosi 2021, non rinuncia al lavoro di famiglia. Insieme al padre Adelio, titolare di un’azienda che noleggia strumenti musicali, l’attore e regista 39enne è a Sanremo, impegnato anche come tecnico di scena sul palco dell’Ariston.

Gilles, romano verace, si dà da fare insieme agli altri per il cambio scena tra un’esibizione e l’altra alla kermesse canora. Ha un occhio nero a causa di una pallonata presa durante una partita di calcio, è successo poco prima di andare a Sanremo. Nessun problema, a parte il livido: nulla lo ferma, coordina il suo staff che è una bellezza e dà una mano a spostare quel che c’è da spostare.

Sul social in molti gli domandano il motivo per cui, dato che ha raggiunto la notorietà, continui a fare questo lavoro con tanto olio di gomito e volontà, senza sentire la fatica. Durante la terza serata sanremese tutti lo hanno visto sul palco, omaggiato da Amadeus e il pubblico per lo sforzo compiuto con gli altri tecnici.

“Lavorare al fianco di un grande uomo come Amadeus per me è un onore… Ieri sera è stata un’emozione unica, sentire tutti gli amici maestri d’orchestra con i quali sono cresciuto gridare il mio nome ed applaudirmi è una cosa che porterò per sempre nel cuore…quegli applausi e testimonianze d’affetto per me erano estese anche a mio padre che in tutti questi anni ha creato un vero e proprio amore con tutti questi musicisti fenomenali… A tutte le persone che mi hanno chiesto ‘ma perché dopo aver vinto Ballando continui a lavorare dietro le quinte? Ma dopo aver fatto l’isola non ti da fastidio lavorare nel backstage?’. Ecco la risposta!”, sottolinea Gilles.

“In questa magica serata c’è riassunto il lavoro di una vita, c’è l’affetto delle persone con cui collaboro da anni, c’è la musica, la famiglia, l’amicizia… come potrei rinunciarci?”, conclude l'artista, ringraziando tutti.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/2/2022.