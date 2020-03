Giorgia Palmas in quarantena si è sostituita al barbiere per tagliare i capelli a Filippo Magnini. Il promesso sposo aveva bisogno di sfoltire la chioma, così l’ex velina ha preso forbici e pettine in mano e si è messa all’opera. Per cercare di ridurre il rischio di fare un disastro ha però chiesto aiuto ad un amico hairstylist per farsi guidare a distanza nelle sforbiciate.

Pubblicando una foto su Instagram in cui appare pronta a rimodellare i capelli del compagno, ha scritto: “Signore e Signori ecco a voi... Giorgia mani di forbice!! Tra poco taglierò i suoi capelli!!! E ci tengo a precisare ora quanto segue: 1) non è stata una mia idea 2) ho provato a fargli cambiare idea 3) non l’ho mai fatto e sono molto dubbiosa sul risultato 4) giusto perché a distanza e in diretta ci sarà Gianluca Villani (un hairstylist, ndr) a guidarmi che proverò a farlo... almeno dopo avremo le colpe in due”.

Giorgia sta passando la quarantena in casa a Milano con Filippo e con sua figlia Sofia, nata 11 anni e mezzo fa dalla relazione con l’ex giocatore Davide Bombardini. Lo scorso 28 marzo Giorgia e Filippo, entrambi 38enni, avrebbero dovuto sposarsi, ma a causa del lockdown nazionale per tentare di ridurre la diffusione del Coronavirus è stato tutto rimandato. In queste ore via Instagram Stories ha rivelato di aver già prenotato una nuova data, ma che non sarà a brevissimo per evitare di dover annullare nuovamente tutto qualora la situazione non dovesse migliorare in breve tempo.

Rispondendo ad un utente che le chiedeva come si fosse riorganizzata riguardo il grande giorno, ha fatto sapere: “Abbiamo ragionato per tempo per mantenere tutto pronto com’era e farlo slittare più in là ma non abbiamo slittato di poco tempo altrimenti si rischia due volte. Il giorno arriverà e sarà ancora più bello, ne sono certa, vivremo al massimo quel giorno”.

Scritto da: la Redazione il 30/3/2020.