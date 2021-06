La fidanzata di Damiano dei Maneskin, Giorgia Soleri, fa coming out: 'Sono bisessuale'

Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano David, frontman dei Maneskin, risponde via social alle domande più intime e rivela il suo orientamento sessuale. Arriva il coming out della 25enne legata da ben quattro anni al rocker romano 22enne. “Sono bisessuale”, chiarisce l’influencer e modella.

In tanti le domandano se sia gay, nonostante sia fidanzata con Damiano, osannato e desideratissimo dalle fan, ora, dopo la vittoria della band all’Eurovision, anche all’estero. “Io omosessuale? Non l’ho mai detto! Questa domanda mi arriva in continuazione”, ribatte Giorgia Soleri. E aggiunge: “Comunque no, sono bisessuale”.

I follower le chiedono se abbia ufficializzato la relazione con Damiano per pubblicità e se fosse in linea con il suo femminismo. “Cosa c’è di non femminista? Avere un fidanzato famoso non è femminista? O sarebbe stato più femminista nascondere per sempre una relazione (che voglio dire, è una cosa meravigliosa, non è che sto rubando a casa della gente) perché poi la gente ha da ridire sulla visibilità che è, ovviamente, aumentata?”, controbatte la ragazza.

Del resto Giorgia aveva già chiarito il perché fosse uscita allo scoperto come compagna del giovane artista a Vanity Fair in una recente intervista: “Avevo i paparazzi sotto casa mattina e notte. Così, dopo quattro anni di relazione, ho fatto il suo nome. Continuo ad avere i paparazzi sotto casa mattina e notte, ma almeno non devo più nascondere nulla”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/6/2021.