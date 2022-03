Giorgia Venturini, ex naufraga dell'Isola, incinta: 'A metà agosto sarò mamma'. Sesso e nome del bebè

Giorgia Venturini, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, da due anni conduttrice di X-Style su Canale 5, è incinta. La 38enne è al quinto mese di gravidanza, a Chi svela il sesso e il nome del bebè: avrà una femminuccia, la piccola si chiamerà Sole Tea.

“Ho scoperto di essere incinta il giorno del compleanno di mia mamma, mancata un anno fa, e mi hanno detto che era una femmina il giorno dell’anniversario della sua morte, il 3 marzo. Lei avrebbe voluto una nipotina e non credo che sia un caso”, racconta al settimanale Giorgia.

Sarà il suo primo figlio, fortemente voluto col compagno: “Ha 40 anni ed è molto, molto riservato. Non fa il mio lavoro, non ama i riflettori: supporta la mia scelta di lavorare in tv, ma non vuole apparire. Si chiama Marco De Santis ed è un imprenditore nel campo della logistica e dei trasporti. Stiamo insieme da diversi anni, seppure con i nostri alti e bassi e le nostre crisi. Questa gravidanza la desideravamo da tanto: non ci siamo accaniti, io sono fatalista, è arrivata quando doveva arrivare”.

La Venturini, prima della cicogna, andrà all’altare: “C’è già la data, il 19 giugno a Roma. Matrimonio religioso e poi ricevimento in una villa sull’Appia antica. Sarò una sposa con il pancione”. La bimba nascerà “in agosto, come me. Sarà anche lei un bel Leone, segno che adoro, grintoso e anche un po’ aggressivo. Un po’ di ‘cazzimma’ non guasta mai”.

La presentatrice rivela anche il perché di un nome così particolare: “Sole Tea: Sole perché è la vita ed è la mia passione, Tea come mia mamma”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/3/2022.