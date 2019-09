Giulia Calcaterra è in ospedale: un batterio le ha bucato il malleolo. L’ex velina di Striscia la Notizia è ricoverata nel reparto malattie infettive dell’Ospedale Luigi Sacco a Milano. Lo racconta nelle sue IG Stories e tiene aggiornati i follower. Oggi, 10 settembre, comunica a tutti che non sarà dimessa domani, come sembrava.

Il 30 agosto scorso durante un’escursione con il fidanzato Nick Pescetto, campione di surf, Giulia Calcaterra si è ferita al piede. Tutto sembrava sotto controllo, al punto che la ragazza dopo ha persino praticato paracadutismo con lui e suo fratello, invece l’escoriazione è via, via peggiorata, fino a dover andare in ospedale.

"Avevo una ferita e il piede gonfio e questa ferita si è trasformata in un buco sul malleolo abbastanza profondo causato da un germe”, racconta. E mostra a tutti la foto del suo piede: è impressionante!

“Oggi il piede è più sgonfio - scrive - e ha smesso di perdere liquido. Nell’attesa di sapere il nome del batterio mi hanno messo una piccola garza in argento che ammazza tutti i batteri. Stando qui non posso muovermi quindi oggi dovrò riposare tutto il santo giorno”.

Giulia Calcaterra sperava di uscire dall’ospedale mercoledì 11 settembre e continuare la terapia in day hospital. Non sarà possibile. “Notizia del giorno! - fa sapere ancora stamani - Non sarò dimessa domani, starò qui finché non sapranno il nome del batterio e se la cura che sto facendo è quella giusta o no. Non sono per niente felice, ma posso portare avanti tutto anche da qui… Ho trovato il mio angolino per lavorare”.

La 27enne ringrazia i fan che le scrivono moltissimi messaggi di auguri di pronta guarigione. Durante il ricovero in questo modo si sente molto meno sola.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/9/2019.