Giulia De Lellis chiama 6 persone per fare il cambio di stagione nella cabina armadio di casa

Giulia De Lellis chiama ben 6 persone per fare il cambio di stagione nella cabina armadio di casa. L’appartamento dove vive a Milano ha spazi ridotti e lei ha un guardaroba immenso, così si fa aiutare senza badare a spese per riorganizzare tutto e togliere di mezzo i capi invernali sostituendoli con quelli primaverili ed estivi. E’ in partenza per essere al timone di Love Island Italia, il reality che condurrà su Discovery+ dal 7 giugno: deve anticipare tutto.

“Non avete idea di quel che sta succedendo a casa mia…”, svela nelle sue IG Stories, dove racconta tutto. Scopre il disordine nella sua camera da letto: “Non per colpa mia, è arrivata Erika dell’Armadio di Grace per aiutarmi. Ci sono vestiti ovunque, anche in cucina. Sarà una giornata lunga, se ci sono volontari qui a Milano…”, sottolinea la romana.

“Dovevo perché tra qualche giorno devo fare la valigia e dovevo recuperare tutto il mio estivo, per forza”, rivela ancora. Dopo ore e ore, stravolta, sul letto Giulia esclama: “Io ancora non ci credo, ma abbiamo finito!”.

“Non potete capire che giornata. Io, tra le mie lezioni e cose da fare, ogni tanto scappavo e poi tornavo. Che poi l’Armadio di Grace è di Erika, c’era lei, le sue assistenti più i ragazzi del mio team, in sei tutto il giorno nella mia stanza che non è proprio una cabina armadio: è piccolissima. Vi giuro, non sapevo neppure di avere alcune cose… Erika è bravissima, ha questo metodo di piegare le cose che è giapponese, ottimo per chi ha gli spazi limitatissimi, tipo me”, racconta.

“Una soddisfazione incredibile, vengo da tre giorni intensi, sono distrutta. La cosa bella è con questo cambio di stagione in anticipo rispetto ai miei tempi potrò preparare la valigia, così riesco a vedere tutto quello che ho”, chiarisce ancora l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. E’ davvero felice.

