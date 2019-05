Giulia De Lellis parla di Andrea Damante e Irama: ecco come stanno le cose

Giulia De Lellis parla di Andrea Damante e Irama, vuole chiarire come stanno le cose con l’ex tronista, con cui si continua a parlare di ritorno di fiamma, e il cantante. L’influencer e stilista 23enne espone la sua realtà dei fatti, rispondendo alle domande dei follower: nelle sue IG Stories due post dedicati agli uomini che le hanno fatto battere il cuore.

Andrea Damante e Irama sono stati ragazzi molto importanti nella vita di Giulia De Lellis. Gli ammiratori dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne fanno il tifo o per l’uno o per l’altro. La vorrebbero felicemente innamorata. La moretta parla di loro. Sul dj veronese dice: “Me lo chiedete spesso. Non è che svago o non voglio parlarne. Però non ha senso l’argomento. Questa domanda mi piace però e ha senso io e Andrea siamo due persone. Due persone che si sono amate e poi lasciate. Due persone con un legame (ovvio) che vogliono vivere la propria vita serenamente a prescindere se insieme o separati. Se vi fa piacere un giorno vi racconterò una storia. Ma quando me lo sentirò. Tranquilli comunque, io non posso avere segreti pur volendo”.

Non si limita a svelare qualcosa del suo rapporto con Andrea Damante. Giulia De Lellis parla pure di Irama e lo fa quasi fotocopiando, con tanta ironia, la sua risposta precedente. “Mi chiedete spesso anche questo. Non è che svago o non voglio parlarne. Però non ha senso l’argomento. Questa domanda mi piace però e ha senso: io e Filippo siamo due persone. Due persone che si sono amate e poi lasciate. Due persone con un legame (ovvio) che vogliono vivere la vita serenamente a prescindere se insieme o separati. Sono felice che nessuno sa il nome del mio primo fidanzato. Ah la risposta sarebbe stata la stessa. Ps: Irama ha fatto un’altra bellissima canzone però. Sentita?”, sottolinea Giulia.

Ha più volte specificato che se dovesse tornare con Andrea, sarebbe la prima a farlo sapere. Giulia dice come stanno le cose, ma chiarisce poco e ai fan non rimane allora che aspettare.