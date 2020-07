Giulia De Lellis e Andrea Damante fanno gli zii e pensano ad un figlio? Lui confessa: ''Mi ci vedo''

Giulia De Lellis e Andrea Damante fanno gli zii a Pomezia e sembrano molto propensi a metter su famiglia, quasi pronti per un figlio. Il deejay veronese, 30 anni e l'influencer romana, 24 anni stanno trascorrendo le vacanze in giro per l'Italia.

Damante fa le serate, Giulia lo accompagna, ma appena può scappa dalla sua famiglia a Pomezia. La De Lellis è molto legata alle nipotine Matilde e Penelope, figlie della sorella Veronica ed è una zia speciale. Damante, questo weekend ha raggiunto la sua Giulia per una domenica in famiglia, in piscina zia e nipote si divertono a giocare e fare tuffi, mentre Andrea le riprende innamorato e scrive tra le storie: "Mi ci vedo". Superata la crisi e i tradimenti, che li hanno portati a stare lontani per un bel po', i due fanno sul serio e non ci sarebbe da stupirsi per l'arrivo della cicogna.

Prima la convivenza a Pomezia durante il lockdown, poi la casa insieme a Milano e infine la scelta di prendere il cane, un cucciolo di volpino di Pomerania a cui hanno messo nome Tommaso Kowalski. Ritrovata la serenità di coppia e consolidata la stabilità della loro storia, Giulia e Andrea sognano in grande...

Scritto da: La Redazione il 13/7/2020.