Giulia De Lellis attrice sul grande schermo: le prime immagini del film con Fabio Volo

Giulia De Lellis debutta da attrice sul grande schermo. Arrivano le prime immagini del film con Fabio Volo. “Genitori vs Influencer” esce domenica 4 aprile, il giorno di Pasqua, su Sky Cinema e in streaming su NOW TV. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne 25enne nella pellicola diretta da Michela Andreozzi recita quasi la parte di se stessa. La romana è orgogliosissima di aver preso parte al progetto.

Giulia nel film interpreta Ele-O-Nora, un’influencer famosissima, idolo di Simone, (Ginevra Francesconi), la figlia di Paolo, ossia Fabio Volo, professore di filosofia disperato perché per la sua ragazza sembra esistano solo lo smartphone e i social. La commedia promette scintille e Giulia nel girare sul set si è divertita moltissimo.

VIDEO

Ha cercato di fare del suo meglio, la De Lellis sogna in grande e si regala un film. Con lei nel cast, oltre al protagonista Fabio Volo e a Ginevra Francesconi, anche Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica, Paola Minaccioni, Massimiliano Vado, Michela Andreozzi e Massimiliano Bruno. “Genitori vs Influencer” è prodotto da Paco Cinematografica di Isabella Cocuzza e Arturo Paglia, in coproduzione con la spagnola Neo Art Producciones e con Vision Distribution.

“Con le sale cinema ancora chiuse sono grata dell’opportunità che offre Sky di portare il cinema nelle case di tutti - spiega la regista, Michela Andreozzi - Sono felice di poter offrire alle famiglie un piccolo momento di svago stando seduti sul proprio divano. G'enitori VS influencer' è la mia commedia più family, quindi in qualche modo anche la più adatta ad essere vista da genitori e figli insieme. Voglio considerare questo film come il mio regalo di Pasqua per tutto il pubblico che ama il cinema”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/3/2021.