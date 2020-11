Giulia De Lellis definisce Damante 'padre' del suo cane

Giulia De Lellis definisce senza ombra di dubbio Damante il ‘padre’ del suo cane. Nonostante tra i due ex l’idillio ormai si sia rotto, a causa del nuovo legame sentimentale dell’influencer 24enne con Carlo Gussalli Beretta, una volta amico del Dj 30enne, Tommy continua a essere in ‘affidamento condiviso’. Proprio come se fosse un figlioletto, il quattro zampe durante la settimana sta qualche giorno con Giulia e qualche altro giorno con Andrea.

Giulia, a Milano, dove esce solo per lavoro, causa lockdown, nelle sue IG Stories fa sapere: “Scusatemi ma ora devo dedicarmi un po’ al mio bimbo, Tommaso Kowalski”. Poi aggiunge: “Abbiamo bisogno di pulire denti, culet*o, muso… Ovviamente quando torna dal padre sa di Fonzies”.

Qualche tempo fa, prima che la sua relazione con Beretta fosse ‘ufficiale’, la De Lellis aveva svelato lei stessa il rapporto con Damante ‘a causa’ del cane.

Dopo un evento milanese a cui aveva presenziato con lo Spitz di Pomerania al suo fianco, aveva chiarito: “Tommy è qui con la mamma, ma adesso viene a prenderlo il suo papà. Siamo stati a un evento insieme con tanti amichetti: volevo assolutamente portare anche lui. Siccome il cagnolino è di tutti e due, sia di Giulia che di Andrea, è giusto che oggi stia un po’ pure con il papà”. Nonostante ora con Andrea ci sia molta freddezza questa cosa non cambia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/11/2020.