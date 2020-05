Giulia De Lellis ha detto di essere andata a Milano per lavoro, eppure la fashion blogger sembrerebbe aver iniziato la convivenza a casa del fidanzato. Invade il bagno di Andrea Damante con le sue cose e mostra ai follower come ha deciso di mettere a posto tutto. Ha già organizzato la stanza della toilette con una miriade di prodotti beauty.

“Finalmente tra una cosa e l’altra sono riuscita a mettere a posto il bagnetto”, sottolinea Giulia De Lellis nelle sue IG Stories. “Ovviamente dovrò aggiungere altri pezzi di questi organizer pazzeschi”, precisa subito la mora 24enne.

“Qui ho messo tutti i trucchi - racconta - qui i miei profumi, qui gli accessori per capelli”. Giulia fa vedere nei minimi particolari come a messo a posto le sue cose nel bagno della casa di Damante. La sua è davvero una vera e propria invasione. Nell’appartamento del bel 30enne sembrerebbe volerci rimanere parecchio.

Del resto dopo ritorno di fiamma, che la quarantena ha reso ufficiale, nonostante i due non si siano ancora mai sbilanciati più di tanto sulla questione, è subito parso evidente che la passione tra loro forse tornata alle stelle. La De Lellis, poi, non ha mai nascosto di aver scelto Milano come ‘base operativa’ per la sua professione. La stessa scelta è stata fatta tempo fa da Andrea Damante, quindi non è affatto azzardato parlare di convivenza per una coppia che si conosce già così bene.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/5/2020.