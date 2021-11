Giulia Provvedi de Le Donatella torna a mostrare le imperfezioni del corpo senza filtri: le immagini

Giulia Provvedi de Le Donatella torna nuovamente a mostrare le imperfezioni del suo corpo, senza filtri. Condivide sul suo profilo Instagram alcune immagini in cui non ha problemi a ‘scoprire’ le smagliature che ha sui fianchi e i glutei e i ‘rotolini’ sulla pancia. Paladina del Body Positivity, nato tra il 2010 e il 2011 per merito di alcune donne attiviste nere “oversize”, che combatte strenuamente contro la negatività e l’odio espresso dal Body Shaming, invita le donne a mostrarsi come sono, al naturale, senza alcun timore dei giudizi degli altri, orgogliose della loro bellezza.

Nessuno è perfetto. Giulia, come tante altre, famose e non, si fa vedere così com’è. “Buongiorno da me in modalità pre ciclo, post workout. Però quanto è bello essere Donne? Nonostante il nostro corpo ci fa sempre scherzetti tra dolori e gonfiori vari. Coi come state durante il ciclo? Qualcosa cambia in voi?”, scrive rivolgendosi alle sue numerosissime follower.

Le sue parole conquistano le fan, Giulia cattura una pioggia di ‘like’ e complimenti. “Quanto sei bella”, le scrivono in tantissimi.

La Provvedi, sorella gemella di Silvia e zia di Nicole, ufficialmente single (così ha dichiarato), è entusiasta della sua fisicità.

A inizio novembre si era già mostrata in reggiseno e culotte e aveva scritto: “La perfezione non esiste, ma si vive benissimo lo stesso. Non fatevi ingannare dai filtri, dalla postura che migliora il difettuccio, amatevi sempre senza aver paura di mostrare il vostro corpo. Vi amiamo donne”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/11/2021.