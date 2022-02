Giulia Salemi impazzisce di gioia: finalmente si realizza il sogno di un cane tutto suo. Ecco come si chiama

Era da tempo che lo desiderava più di ogni altra cosa, ora Giulia Salemi gioisce commossa e impazzisce letteralmente di gioia: l’italo-persiana e il fidanzato, Pierpaolo Pretelli, accolgono in casa un nuovo membro della famiglia. La 28enne realizza finalmente il sogno di avere un cane tutto suo. La mora e l’ex velino presentano il tenero cucciolo sul social e svelano come si chiama.

Giulia ha scelto come suo nuovo amico un volpino di Pomerania dal manto completamente bianco candido: il suo nome è Prince Valiant, ispirato dal personaggio dei fumetti, divenuto poi un cartone animato mandato in onda anche qui in Italia. Il cane, come ogni piccola star che si rispetti, ha anche un profilo social tutto suo su Instagram.

“Finalmente vi presentiamo Prince Valiant… oggi non ci siamo per nessuno. Chi mi conosce sa che è da una vita intera che sogno di prendere un cagnolino con cui scambiarmi tanto amore e ancora non mi sembra vero di avere questo batuffolo di cotone tra le nostre braccia sono al settimo cielo”, scrive la Salemi accompagnando il post con alcune foto che mostrano lei e Pier con il quattro zampe.

Prince Valiant ha quattro mesi e si sta pian piano abituando alla sua nuova casa dove la coppia lo crescerà tra mille attenzioni e tantissimo amore. Il cagnolino è incantevole.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/2/2022.