Giulia Salemi in lacrime: 'La Gregoraci mi ha fatto sentire una mer*a'

Giulia Salemi finisce in lacrime dopo la puntata del GF Vip. “La Gregoraci mi ha fatto sentire una mer*a!”, confessa a Selvaggia Roma. Non riesce a frenarsi, il suo è un pianto liberatorio dopo il duro confronto con Elisabetta in diretta tv e le parole dallo studio del reality di Patrizia De Black.

Signorini non può non tornare sulle vecchie ruggini tra l’italo-persiana e la showgirl per le vacanze in Sardegna e i messaggi a Briatore che hanno scatenato già una lite tra le due nei giorni scorsi. Il conduttore chiede di parlarne ancora. “Ho detto che quando tu venivi nel locale, eri molto più carina con Flavio che con me”, ribadisce Elisabetta Gregoraci . Poi fa intendere che Giulia Salemi avrebbe chiesto a Briatore di pagarle la vacanza, ma la ragazza nega: “Io non mi sono mai fatta pagare la vacanza da nessuno. Ho lasciato tanti di quei soldi ai tavoli".

La mora 40enne mentre l’altra parla fa espressioni strane col volto, poi dice di non essere snob : "Io saluto e sono gentile con tutti, se tu hai delle attenzioni nei confronti del mio ex marito non puoi negarlo. Accetto il tuo pensiero, ma non lo condivido. E’ vero che sei stata più gentile con lui che con me? E’ vero che hai mandato messaggi in amicizia? Non vorrei coinvolgere Flavio anche in questa cosa". Giulia Salemi replica: "Fai tanto la paladina delle donne e dici di non volere essere giudicata, non cadere nel cliché del giudizio". Alfonso domanda a Giulia cosa scrivesse a Briatore. "Non me lo ricordo. Però di passare così non mi va. Di certo non messaggi legati a secondi fini”, dice l’influencer.

Patrizia De Blanck interviene a sorpresa e lancia una bomba: "Flavio mi ha detto che lei ci provava ma lui non se la filava". Giulia è sbigottita: "Patrizia non è vero, io sono a posto con la mia coscienza”. La contessa poi litiga con Myriam Catania. "Non le ho dato putt*na, lei ha detto che ho detto questo”, sottolinea indicando l’attrice. "Questa dietro non può dirmi che non posso dare della putt*na alla Salemi, ma sei scema, cretina. Ho detto che ci ha provato e che lui non se la filava", esclama inferocita.

Signorini calma gli animi, si sta andando oltre e la discussione in puntata termina qui. Ma dopo arriva il cedimento di Giulia, che versa lacrime e si difende. Si scaglia contro Elisabetta e confessa: “Lei è una di una lunghissima serie di persone che in questi 7 anni mi hanno fatta sentire una mer*a, inferiore. Mi fa ridere che da una battuta come ‘snobettina’ tu l'hai rigirata e mi stai accusando delle peggio cose. Io non le ho detto nulla, ha fatto tutto lei da sola. Ho visto tutte le facce, le espressioni, le smorfie, è lei che è incattivita”.

La Salemi piange. “Le ha detto davanti a milioni di persone che è una scroccona e ci prova con la gente”, sottolinea Selvaggia Roma a Rosalinda Cannavò che ascolta lo sfogo della 27enne. “Amore tu sai, io so, capiamo - dice ancora Giulia - Siamo tutti del giro e tutti noi sentiamo le persone, cose e voci. Inoltre siamo entrate dopo e abbiamo visto tutto quello che hanno detto nei salotti. Flirt, non flirt, battiti, le letterine, gli aerei, i nomi in codice. Di cosa stiamo parlando?”.

“Eppure io sono stata zitta per rispetto. Non giudico e non voglio essere giudicata - precisa la Salemi - Quello che mi fa specie è che lei è stata vittima di certi discorsi qui. Diaciamo che predica bene e razzola male. Quando Dayane le diceva che aveva ottenuto tutto grazie a un miliardario lei si è giustamente risentita. Certi discorsi le danno fastidio, però adesso ne fa altri simili riferiti a me? Dice che chiedo le cose gratis al suo ex, ma stiamo scherzando? Allora certe cose sono sbagliate solo se sono contro di lei…”.

Selvaggia appoggia la sua nuova amica. Ecco perché ha nominato proprio Elisabetta. Fino a notte fonda le due continuano a rimuginare su tutta la questione e fuoridalla Casa il popolo del web, quello dalla parte della Salemi, è sul piede di guerra per l’attacco alla loro protetta: la faida non finirà qui.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/12/2020.